Izïa Higelin se confie sur la disparition de son père Jacques Higelin

publié le 09/08/2020 à 18:03

Deux ans après la mort de Jacques Higelin, sa fille Izïa Higelin se confie sur son deuil. En vacances à Calvi, ville corse chère à sa famille depuis près de soixante ans, l'artiste se confie comme rarement dans les colonnes du Parisien.



Jacques Higelin est décédé en avril 2018, quelques mois avant la naissance du fils d'Izïa Higelin. "Quand j'avais mon fils dans mon ventre et que mon père a disparu, il y a eu une espèce de transmission inexpliquée, chamanique. Il m'a vraiment laissé une grande force", démarre la chanteuse récompensée par 3 Victoires de la musique et le César du Meilleur Espoir féminin.

En parlant du deuil de son père, Izïa Higelin poursuit : "Parfois c'est immense, énorme, ça prend toute la place devant toi. Parfois, ça va au fond de l'océan, tu ne le vois plus... et tout ça te submerge. C'est par vagues. Il est en moi pour toujours. Il m'accompagne, il me porte", poursuit-elle.