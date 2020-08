publié le 09/08/2020 à 00:35

C'est une performance forte en ketchup qu'a réalisé Vianney dans Fort Boyard, le 8 août 2020. L'artiste de 29 ans devait remporter l'épreuve de la Ketchuperie : il ramasse des tomates en évitant de tomber dans une cuve de ketchup, pour fabriquer ensuite la précieuse sauce rouge et tout cela dans un temps imparti.

Vianney essaye une technique inédite. Il décide de ne pas faire des aller-retour au-dessus de rivière de sauce, mais de lancer toutes les tomates de l'autre côté de la salle. Les internautes n'ont pas pu s'empêcher de rire devant cette prestation, et sa technique de jeter toutes les tomates le plus rapidement possible. "Personne n'avait jamais eu l'idée de balancer les tomates de l'autre côté. Il va tout nous dépouiller, c'est merveilleux", reconnaît Olivier Minne, hilare.

"Mais Vianney il vient de révolutionner l'épreuve de la ketchuperie à lui tout seul là .. comment ça personne n'a jamais pensé à jeter les tomates de l'autre côté ??", écrit ainsi une internaute, tandis qu'une autre explique tout de même que sa technique est égale à de la triche : "Quel tricheur mais on lui pardonne car c'est déjà culte".

#FortBoyard La ketchuperie avec Vianney va devenir culte😁 Excellente technique, bravo😁👍 Le @perefouras voit rouge pour le coup😂😅 — Is@_bella 🧡 (@Isa_so_sweet) August 8, 2020

100% la cellule va être modifié l'année prochaine pour que la technique de Vianney ne puisse plus être utilisé 😂 #FortBoyard — Mélissa G. (@Mlle_Halisson) August 8, 2020