Johnny Hallyday : un hommage grandiose à l'Olympia

"Ce soir on remet la musique en avant, c'est l'essentiel", a lancé la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday, en arrivant pour assister à la séance avec leurs filles. "Il fallait du temps pour faire son deuil et avancer. C'est une étape aujourd'hui encore. Je vais découvrir le film avec les fans ce soir pour être avec eux dans l'émotion".

Trois hommages avec projections concerts/témoignages étaient organisés au long de la journée, pour raconter l'histoire de la rockstar avec la mythique salle du Boulevard des Capucines à Paris, au fronton de laquelle s'affichaient pour la 267e fois les lettres rouges Johnny Hallyday.

"On a réservé dès le premier jour des locations. On voulait être là. On reste fidèles à Johnny (...) On était à l'enterrement à la Madeleine. On est là aujourd'hui", expliquent Robert et Martine, un couple de sexagénaires venus spécialement de Seine-et-Marne.

Presque 2 ans après sa mort, Johnny attire toujours les foules. Beaucoup de cuir sur les épaules et de croix autour du coup pour cette journée d’hommage à l’Olympia pic.twitter.com/AL5C5fvujV — Romain Houg (@Romhoug) December 1, 2019

Les films projetés au public débutent par la voix du chanteur qui lance : "Bonsoir l'Olympia, bonsoir Paris ! Ça va ce soir ? Ça va être chaud ce soir". La salle ne tarde par à répondre, nostalgique, par des applaudissements et cris de "Johnny ! Johnny !". S'ensuivent des entretiens inédits, tournés par Michel Jankielewicz, et des duos live à l'Olympia, en 2000, "jamais diffusés".

Les spectateurs munis de billets "premium" avaient également l'occasion de visiter dans une émotion palpable la loge reconstituée de Johnny lors de son long passage à l'Olympia en 2001, avec le même canapé de cuir beige et, sur un portant, les véritables vêtements qu'il portait pour cette série de concerts. Son parfum, son paquet habituel de cigarettes sont posés sur une table. "C'est très impressionnant. Ça donne la chair de poule", a confié à l'AFP Brigitte, 60 ans, responsable d'une entreprise de transports, venue spécialement de Ourroux-sur-Saone, en Bourgogne.

Dans la salle de billard de l'Olympia, exceptionnellement ouverte, les costumes de scène de Johnny, ses bijoux sont exposés dans des vitrines et six de ses guitares sont sur un podium. Sa dernière Harley est également visible.

Le temps de la paix est venu Laeticia Hallyday





Selon la production, plus de 4.000 fans au total devaient assister aux trois séances, avec des billets (tous vendus) allant de 30 à 100 euros. Dans un entretien publié par le Journal du Dimanche, Laeticia a exprimé le souhait qu'un musée à la mémoire du chanteur, décédé le 5 décembre 2017, puisse s'ouvrir à Paris. Elle a également réaffirmé que "le temps de la paix est venu" dans la dispute autour de l'héritage du chanteur avec les deux aînés de celui-ci, David Hallyday et Laura Smet. Aucun des deux n'étaient présents à l'hommage de dimanche.



Mais la séance d'hommage ne s'est pas parfaitement terminée, comme le rapporte Le Figaro. La production, voulant remercier la veuve du chanteur, mentionne son nom sur l'écran géant. "Laeticia Hallyday est copieusement sifflée et huée par les fans, rapporte le journaliste du Figaro. Un moment vraiment embarrassant."