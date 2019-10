Johnny Hallyday : ce qu'il faut savoir du nouvel album concept posthume

publié le 24/10/2019 à 16:53

Invité de Laissez-vous tentez, sur RTL, Yvan Cassar s'est confié sur cet album événement qui sortira ce vendredi 25 octobre. L'ancien directeur musical de Johnny Hallyday a ainsi souhaité faire "redécouvrir sa voix et l'interprète unique qu'il était."

Prés de 70 musiciens du London Symphony Orchestra et 42 choristes des London Voices ont été mobilisés pour entretenir le souvenir de la star dans un disque de douze chansons. Estimant qu'il n'a "jamais été meilleur qu'en live", Yvan Cassar a réuni dans sept morceaux des reprises du rockeur en live lors de concerts. Mais également des prises en studio jamais entendues jusqu'à présent.



Johnny n'est pas un album de chansons inédites, mais plutôt de costumes inédits, de nouveaux arrangements symphoniques et acoustiques. On pourra y (re) entendre Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang ou encore L’Envie.

"Johnny", l'album posthume de Johnny Hallyday par Yvan Cassar

Alors que les parties piano sont jouées par Yvan Cassar lui même, François Gauthier, ancien ingénieur son de Johnny Hallyday, a supervisé tout le travail sur la voix. Deux fidèles de Johnny ont supervisé la partie mixage/mastering : Bob Clearmountain pour le mixage au Studio Mix This de Los Angeles et Bob Ludwig pour le mastering au Studio Get Away de Portland.

Mais après ce disque, ce ne sera pas la dernière fois que le rockeur nous surprendra. En effet, Michel Jankielewicz, le nouveau manager de Johnny Hallyday, a révélé sur RTL l'existence d'un enregistrement live inédit.