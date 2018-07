Johnny Hallyday : un documentaire inédit prévu pour la rentrée

publié le 23/07/2018 à 14:05

La star de la chanson française, Johnny Hallyday, qui s'est éteinte à l'âge de 74 ans, le 5 décembre 2017, passionne toujours autant. Et c'est pourquoi, le journaliste et animateur d'émission musicale, Didier Varrod, a décidé de consacrer un reportage entier à ce monstre sacré de la musique.



En effet, selon le Parisien, la chaîne France 3 et le journaliste vont proposer à la rentrée 2018, en prime time, la diffusion d'un documentaire qui va évoquer, comme écrit dans le quotidien, "La vie sans Johnny Hallyday. Le jour d'après". Le chanteur, Eddy Mitchell, grand ami du mari de Laeticia Hallyday, va être le seul artiste à intervenir dans ce reportage, qui mettra en avant l'influence que le rockeur a pu avoir dans l'industrie musicale française.

À noter, que Didier Varrod n'en est pas à son premier essai, puisque le journaliste a déjà réalisé, il y a quelques années auparavant, des films confessions sur France Gall, Renaud ou bien encore Julien Clerc.