À Viviers, une statue de Johnny Hallyday érigée "par les fans, pour les fans"

publié le 16/06/2018 à 22:47

L'idole des jeunes aurait eu 75 ans ce vendredi. À Viviers, le village ardéchois où la mère du chanteur est enterrée, ce sont 2.000 fans qui se sont donnés rendez-vous ce samedi 16 juin pour inaugurer un monument en l'honneur de Johnny Hallyday.



"Il s'en va à Saint-Barth, il ne va pas à Ramatuelle. Je me suis dit, il n'y a qu'un endroit où il y a de l'âme, de l'ADN, c'est Viviers parce que pendant 17 ans il est venu, et il s'est rendu à l'enterrement de sa maman", a confié à l'AFP l'initiateur du projet, Pierre Ragottaz, 76 ans. Pour rendre hommage à "Johnny", des dizaines de moto ont accompagné l'inauguration.

Pour réaliser cette statue en résine haute de trois mètres "par les fans et pour les fans", une association a été créée pour recevoir les dons. Le coût du monument s'élève entre 12 000 et 15 000 euros, et les noms des quelques 300 donateurs seront inscrits sur le socle de la statue par son sculpteur, Daniel Georges.

Pour les porteurs du projet, le souhait est de transformer la place où est installée la statue en lieu d'hommage, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Saint-Barth. "La prochaine étape, c'est d'accueillir un maximum de gens sur le site, en pèlerinage", espère le vice-président de l'association Thierry Magnet.