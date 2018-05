Eddy Mitchell se confie sur RTL : "Je rêve encore souvent de Johnny Hallyday"

publié le 24/05/2018 à 07:39

Ils chantaient ensemble sur scène quelques semaines encore avant la mort de Johnny. Eddy Mitchell se confie sur RTL jeudi 24 mai. À l'occasion de la sortie d'un album de reprises, Eddy Mitchell de son ami et notamment de ses rêves depuis la disparition du rockeur en décembre.



Et cette mort continue de hanter les nuits du chanteur. "Il m'arrive souvent de rêver de lui et qu'on fasse les cons, les imbéciles ensemble", confie-t-il. Des rêves pas forcément toujours heureux, parce qu'ils s'engueulaient souvent explique Eddy Mitchell. "C'était pas méchant, mais on s'engueulait pour des choses insipides, ridicules."

Il raconte l'un de ses rêves avec Johnny Hallyday, revenu deux fois. Les deux hommes sont à Saint-Tropez, et Johnny appelle Eddy Mitchell en lui disant "viens, passe à la maison ce soir y'a un bal costumé". Le rockeur arrive habillé en mousquetaire et veut qu'Eddy se déguise également. "Je dis non et puis on s'engueule et je me réveille", sourit-il.

Eddy Mitchell l'assure, il n'a "pas de mauvais souvenir avec Johnny". "Un frère, ça se garde", lance-t-il.



Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Eddy Mitchell dans Laissez-vous tenter à partir de 9 heures.