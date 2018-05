publié le 07/05/2018 à 17:35

Laeticia sort du silence pour parler à ses amis proches. L'acteur et boxeur Mickey Rourke, très attristé depuis la disparition de Johnny Hallyday, a publié un message de soutien destiné à la veuve du chanteur Laeticia.



Sur le réseau social Instagram, Mickey Rourke a posté une photo du couple Hallyday sur une plage accompagné du message suivant : "Vous pouvez vous payer le style, mais vous ne pouvez pas vous payer la classe. Le grand amour, Johnny et Laeticia. Beaucoup d'amour, Mickey", a écrit l'acteur avant de conclure : "Garde-moi une place (repose en paix)".

Laeticia Hallyday, visiblement touchée par se message, a répondu à Mickey Rourke dans les commentaires, ce lundi 7 mai 2018. "Merci Mickey pour ces belles pensées. Il y a des petits hauts et des bas, très bas. Je m'effondre voilée et me relève encore et encore, écrit-elle. Toutes ces premières fois sans mon homme sont extrêmement violentes. La douleur fait malheureusement partie de mon quotidien, je dois apprendre à vivre avec, ainsi qu'apprendre à vivre sans lui. Il me manque plus qu'on ne peut l'imaginer..."

"Il était une béquille sur laquelle je pouvais m'appuyer, une épaule sur laquelle je pouvais pleurer et des bras dans lesquels je pouvais me blottir et me laisser aller, continue Laeticia Hallyday. Jade et Joy, mes deux amours, m'aident beaucoup. Elles sont exceptionnelles, elles sont mes meilleures alliées et d'une certaine façon, elles me guident. Elles sont exceptionnelles de sagesse et de paix, elles sont tellement extraordinaires comme leur père et ne sont qu'amour et gentillesse. Je suis fière de les voir grandir avec tant de force et de résilience. L'amour est plus fort que tout."

