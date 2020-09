Jean-Pierre Pernaut va quitter le 13h de TF1 après 33 ans de présentation

publié le 15/09/2020 à 13:47

Il avait battu un record de longévité. 33 ans que Jean-Pierre Pernaut présente le journal de 13h de TF1. Mais ce matin, dans une vidéo, il a annoncé qu'il se retirerait à la fin de l'année.

"C'est un rendez-vous unique qu'on a tous les jours depuis 33 ans. 33 ans, rendez-vous compte ! 33 ans, un tiers de siècle de passions, de fiertés. Mais j'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de l'année. Je sais que cette décision va surprendre pas mal d'entre-vous. Mais je l'ai mûrement réfléchie" a ainsi déclaré Jean-Pierre Pernaut.

Le journaliste bat encore des records de popularité. Toute la carrière de Jean-Pierre Pernaut s'est axée autour d'une transmission claire, précise et directe de l'information à son public. Le sens du public il l'a depuis le 6 janvier 1975, date de son entrée à TF1. Et plus encore depuis le 22 février 1988, date à laquelle il devient présentateur du 13h. On lui donne alors six mois de longévité, an tout au plus... 33 ans plus tard il est toujours là.

Il quitte le 13h mais pas TF1

L'intelligentsia ironise sans cesse sur un journal qu'elle juge populiste voire ringard. Mais, le téléspectateur, lui, plébiscite des informations qui commencent par la météo et qui lui parlent de lui, de ses espoirs, de ses soucis, de son terroir et, tout ceci, dans le même langage que lui.

Jean-Pierre Pernaut est aussi considéré par 22% des Français comme le maire qu'ils voudraient avoir. Et il est l'une des seules personnalités seniors que les 7-14 ans du Journal de Mickey connaissent.

Il quitte donc le journal mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il quittera TF1. Il continuera à participer aux opérations spéciales de TF1, voire à les diriger ou voire même à les lancer.