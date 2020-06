publié le 13/06/2020 à 13:45

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Vitaa et Slimane étaient leurs invités !

Hier soir sur TF1, Nikos Aliagas a présenté l'édition 2020 de La chanson de l'année en direct de la cour du Palais-Royal à Paris. Et c'est Avant toi, le tube de Vitaa et Slimane, qui a remporté le concours.

Un peu après 00h30, lorsque la chanson gagnante a été révélée, la production de l'émission a voulu appeler Slimane en visioconférence pour le féliciter de sa victoire. Problème : son numéro de téléphone est apparu par erreur à l'écran. Depuis, le chanteur est harcelé par des coups de fils incessants !

Ce matin dans On Refait La Télé, Slimane est revenu avec humour sur cette bourde. Alors que l'artiste a voulu montrer que son portable était saturé par les appels, une fan l'a appelé en direct. Slimane a décroché pour notre plus grand plaisir... ainsi que celui de la jeune fille au bout du fil !

"VersuS" : Vitaa et Slimane préparent une réédition

Le 23 août dernier, Vitaa et Slimane ont décidé de former un duo, le temps d’un album intitulé VersuS. Six mois de confidence à huis-clos en studio à partager leurs joies, leurs peines, leurs doutes, leurs amours aussi, pour donner naissance à ce très bel opus, puissant et émouvant.

A l’image de leur tube Je te le donne, ce disque est une véritable déclaration d’amour à la vie et à la musique. Au total, Vitaa et Slimane proposent dix-neuf duos dont cinq invités : Gims, Camélia Jordana, Kendji Girac, Amel Bent ainsi que Sola et Camille Schneyders, leurs finalistes dans The Voice Belgique.

"VersuS", l'album de Vitaa et Slimane fait un carton !

Après neuf mois d'exploitation, VersuS s’est déjà écoulé à plus de 469.000 exemplaires. Les trois premiers singles, Ca va ça vient, Je te le donne et Avant toi (qui rencontre un franc succès en Allemagne, en Autriche et en Suisse), ont également été certifiés platine. Ces trois morceaux ont même recensé des dizaines de millions de "vues" sur YouTube. D'ailleurs, face à un tel succès, une réédition de l'album avec des morceaux inédits est en cours.

Le 7 mars dernier était une date importante pour les deux artistes. Vitaa et Slimane devaient donner leur premier concert à Beauvais (Oise). Cette date devait ainsi marquer le début du VersuS Tour. Mais en raison de l’épidémie du Coronavirus, le duo a été contraint d'annuler ses premières représentations.



Finalement, la tournée débutera le 18 septembre prochain à Angers. Vitaa et Slimane investiront également la scène du Stade Pierre-Moroy à Lille le 27 mars 2021 et celle de l'AccorHotels Arena à Paris le 10 avril prochain. Le VersuS Tour doit se poursuivre jusqu’en décembre 2021 à travers la France entière, mais aussi en Suisse et en Belgique. Toutes les dates sont à retrouver ici.

