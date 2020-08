publié le 28/08/2020 à 10:07

C'est officiel, Laurence Boccolini vient de quitter TF1 ! Dès lundi prochain, l'animatrice débarquera sur France 2 et sera aux commandes du jeu Mot de passe, présenté par Patrick Sabatier de 2009 à 2016.



En avant-première, découvrez une partie de l'interview que Laurence Boccolini a accordé à Eric Dussart et Jade. Des propos enregistrés hier en raison de ses tournages pour France 2 et à retrouver demain matin dans On Refait La Télé, de 11h30 à 12h30.

L'animatrice explique notamment que "beaucoup de monde savait [qu'elle ne faisait] plus grand chose sur TF1 et [qu'elle] avait envie de travailler". Elle précise : "Mon arrivée sur France Télévisions n'a pas été déclenché par le fait qu'on me propose un jeu quotidien".

La raison de son départ ? Laurence Boccolini se sentait sous-exploitée par la Une : "Je ne faisais que trois émissions par an sur TF1, j'avais l'impression de ne pas travailler du tout et de ne pas faire mon métier d'animatrice", confie-t-elle.

Sans contrat d'exclusivité, la présentatrice de 57 ans explique qu'elle est restée en bons termes avec TF1, avant d'ajouter : "Quand vous avez des gens qui vous disent 'Tiens, on serait ravit que vous veniez chez nous parce qu'on a des projets pour vous, entre autres celui-là et puis peut-être d'autres', eh bien qu'est-ce que vous faites ? Vous ne réfléchissez pas beaucoup !"



Retrouvez cette interview en vidéo dans son intégralité ci-dessus...



