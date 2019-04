publié le 25/04/2019 à 18:05

Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes du jeudi 25 avril 2019 :



Une Grosse Tête qui aurait pu croiser Jean-Pierre Marielle dans un épisode du Capitaine Marleau : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui était Pierrette dans "On aura Tout vu" aux côtés de Jean-Pierre Marielle : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui a vu Jean-Pierre Marielle uniquement dans Uranus : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui aurait pu nous ramener des Galettes de Pont Aven : Olivier de Kersauson.



Une Grosse Tête qui hésite entre "Dupont Lajoie" et "Comment réussir quand on est con et pleurnichard" : Yoann Riou.



Une Grosse Tête très triste à cause de la disparition d’un Chat Sauvage : Philippe Geluck.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !