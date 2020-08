James Blunt a été atteint du scorbut lorsqu'il était étudiant

publié le 21/08/2020 à 13:37

James Blunt a fait une révélation sur son passé d'étudiant rebelle : lorsqu'il suivait des études d'ingénieur et de sociologie à l'université de Bristol, en Angleterre, il s'est lancé un "défi", qui a mis sa santé en danger. Après avoir consommé exclusivement de la viande pendant plusieurs semaines, il a été atteint du scorbut.

Le chanteur, qui était agacé d'être entouré de végétariens et de vegans, s'est alors nourri uniquement de viande hachée et de poulet, révèle-t-il dans le podcast "Table Manners with Jessie Ware". En accompagnement, il s'autorisait parfois un peu de mayonnaise, toutefois les fruits et légumes étaient totalement bannis de son alimentation, et ce, durant une période de huit semaines.

Dans le podcast, le musicien de 46 ans a avoué qu'à l'époque, son régime uniquement carnivore l'avait rendu très malade : "Au bout de huit semaines, j'étais vraiment très très malade et je suis allée voir un médecin. Il m'a dit : 'oh je crois que vous avez des symptômes liés au scorbut'", a ainsi expliqué le chanteur.

Une maladie toujours d'actualité chez les populations précaires

Cette maladie, due à une carence en vitamine C, se traduit, dans sa forme la plus grave par un déchaussement des dents, de la purulence au niveau des gencives ou des hémorragies. Le scorbut, peut s'avérer fatal et entraîner la mort.

Cette maladie, qui a quasiment disparu de la totalité des pays développés, reste néanmoins d'actualité chez les populations précaires et dans certains pays en développement. Elle était à l'époque, associée aux marins, qui partaient en mer pendant longtemps, sans parfois ne pouvoir consommer suffisamment de vitamine C.

"Le médecin m'a dit que je manquais de vitamine C, donc je me suis mis à boire du jus d'orange chaque soir, ce qui m'a provoqué des remontées acides", a ajouté James Blunt, lors de son entretien.