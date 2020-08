Le prince Harry et Meghan Markle à Londres le 29 juin 2019

publié le 19/08/2020

Meghan Markle et le prince Harry bientôt "membres" d'Hollywood ? C'est ce que révèle le très renseigné média américain Variety, contacté par des sources "proches" du couple.

Selon ces sources anonymes, Meghan et Harry ont un plan pour entrer à Hollywood grâce à un projet "top-secret". Pour le moment, il y a très peu d'informations sur ce projet, si ce n'est que le couple a eu des rendez-vous avec plusieurs chaînes américaines en juin dernier. Harry et Meghan aimeraient être les producteurs de ce projet pour la télévision, dont on ignore s'il s'agit d'une série, d'un documentaire ou d'un téléfilm.

Les sources précisent que le projet top-secret du couple royal aurait été vendu à "plusieurs entreprises médiatiques" et qu'une réunion a même été organisée avec Bonnie Hammer, la présidente de NBCUniversal Content Studios, qui connaît aussi Meghan Markle depuis son rôle dans la série Suits.