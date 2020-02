"'Once Upon A Mind', c’est un album pour ma famille", confie James Blunt sur RTL

publié le 21/02/2020 à 09:46

James Blunt, le chanteur britannique lancera le 26 février prochain à Lille une tournée française de huit dates. Quatre mois après la sortie de son sixième album Once Upon A Mind, James Blunt s'offre une mini-tournée des Zéniths, preuve de sa popularité intacte en France, seize ans après son tube You're Beautiful. Il y a d'ailleurs une forme de retour aux sources dans ce nouvel opus, exit la couleur électro de son précédent disque, revoici une pop plus sage, plus classique.

À 45 ans, James Blunt semble plus vulnérable. "Je ne mens plus à présent", dit-il en ouverture du disque. Lui qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche le confie volontiers : il a voulu retrouver une forme d'authenticité avec ces nouvelles chansons. "Je n’avais pas planifié cet album, je l’ai juste écrit. Ce n’est pas un album pour ma maison de disques ou pour le public, c’est un album pour ma famille… Mon père ne va pas bien. J’ai une nouvelle famille, j’ai de jeunes enfants et une femme que je laisse derrière moi quand je pars en tournée mondiale pendant dix-huit mois. Donc cet album est pour eux", confie-t-il au micro de RTL.

"Dans mes autres disques, il y avait toujours cette conscience du public. Je cachais des choses aux gens ou j’écrivais des mots en pensant que ça leur plairait. Mais, le public n’était pas dans mon esprit en créant ce disque. C’était un peu comme écrire dans un journal intime, sachant que tu ne le répéterais jamais aux visages des gens concernés…", conclut-il. James Blunt chantera jeudi 27 février au Zénith de Paris, le 1er mars à Marseille, le 2 mars à Lyon, le 3 mars à Nantes ou encore le 5 avril à Strasbourg.

> James Blunt - Monsters [Official Video]