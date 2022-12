Il y a 5 ans, Johnny Hallyday nous quittait à l'âge de 74 ans, laissant des millions de fans orphelins. Ce samedi 3 décembre, Laeticia Hallyday est l'invitée du Journal Inattendu sur RTL. Dans un long entretien, elle se confie notamment sur sa vie après Johnny, le vide qu'il a laissé et certaines épreuves qu'elle a dû surmonter.

Elle confie notamment certains traits de caractère de Johnny. "J'étais très naïve quand je l'ai rencontré, je ne savais pas dire non. Il avait une lucidité incroyable parce qu'il avait vécu, parce qu'il avait souffert, parce qu'il avait été trahi, parce qu'il avait été abandonné. Du coup, il donnait moins sa confiance. C'est quelqu'un qui était très rancunier, qui ne pardonnait pas si facilement. Il tournait des pages avec beaucoup de lâcheté aussi, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui n'était pas très courageux. Il était déçu, il était trahi, il tournait la page.

Quand le chanteur est mort, "la vie m'a donné des grandes leçons. La vie de Johnny n'était pas une vie ordinaire et ce n'était pas un homme ordinaire. Il a toujours suscité beaucoup de fantasmes, d'affabulations aussi, et il a déchaîné les passions. Mais ça continue encore aujourd'hui. Et son départ aussi a fait que j'étais toute seule à affronter des choses de la vie qui étaient dures", dit-elle.

Laeticia Hallyday raconte également des moments de doutes dans son couple avec le chanteur et comment elle a pu surmonter les infidélités de ce dernier. "Je me suis oubliée dans ce couple. Lui m'en a beaucoup voulu et il me l'a fait payer. Si je ne lui pardonnais pas, de toute façon, je perdais l'amour de ma vie, l'être que j'aime le plus au monde. Mon cœur était lié au sien. J'étais en colère contre lui. Mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple et j'ai réussi à lui pardonner et je me suis remise en question. C'était beaucoup mieux après qu'avant et on a réussi à se comprendre", dit-elle.

Son public, c'est sa plus grande histoire d'amour Laeticia Hallyday

Quant à la chanson de son défunt mari, qui tient une place particulière dans son cœur, Laeticia Hallyday choisit Requiem pour un fou. "C'est une de mes chansons préférées. Alors, il y en a d'autres. C'est très difficile de choisir une chanson du répertoire de Johnny, mais celle-là, je m'y retrouve beaucoup, dans les paroles. C'est une magnifique chanson d'amour", dit-elle.

Alors qu'approche l'anniversaire de la mort du chanteur, cette date du 5 décembre, Laeticia Hallyday la vit "en paix avec les fans et je les accompagne aussi dans leur deuil. Ils me font du bien, je leur fais du bien. Les fans ont été orphelins de Johnny. Il a toujours partagé sa vie avec les fans. Son public, c'est sa plus grande histoire d'amour".

Cinq ans après sa disparition, Laeticia fait un joli cadeau aux fans en sortant Johnny par Laeticia, un documentaire réalisé par William Karel. Elle a travaillé avec lui à la production pendant deux ans et divulgue beaucoup d'images très personnelles. Pour la première fois, Jade et Joy vont parler intimement de leur père. "C'est une jolie déclaration d'amour à leur papa, du manque et de la gratitude, beaucoup de gratitude, de bienveillance et d'amour. Ce sont des étapes de leur deuil, des étapes essentielles", explique-t-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info