Johnny Hallyday : découvrez son quotidien à Los Angeles grâce à Laeticia et ses amis

Quatre ans après la disparition de Johnny Hallyday, l'enregistrement live de son unique tournée américaine en 2014 parait le 10 décembre 2021. Le coffret s'intitule Mon nom est Johnny. Il est accompagné d'un documentaire inédit dans les coulisses de ce voyage musical aux États-Unis. RTL était à Los Angeles, là où Johnny a vécu les dernières années de sa vie. Laeticia Hallyday nous a guidés dans les pas du rockeur...

L'occasion de revivre une journée type du chanteur. D'abord, admirer un paysage de carte postale au bord du Pacifique avant d'aller retrouver Mike Ryan son coach sportif. Bras gigantesques, petit short blanc. Il nous fait visiter la mythique Gold's Gym ouverte en 1965. Autour de nous, des dizaines de bodybuilders s'entraînent, même dehors, à l'ombre des palmiers...

"Il y a 12 ans, Mickey Rourke que j’entrainais me l’a présenté. Johnny était très concerné par son physique, sa santé et sa silhouette…, raconte l'entraîneur. Il voulait rester sec. Rester le Johnny Hallyday que les gens avaient découvert gamin et affûté. Ce mec fort, énergique. Et il a réussi ! Il a maintenu cette allure pendant très longtemps. Ce qui est impressionnant. Il donnait des concerts de 2, 3 heures, ce qui est très endurant. Et il n’avait plus 20 ans ! Donc on faisait beaucoup de cardio, de jogging… Bon, c’était pas un mec du matin, rappelle-t-il. Un jour je lui ai dit : 'Rendez-vous demain 10 heures ?' Il m’a répondu : 'Va te faire foutre !' Bon midi ? Ok".

La salon de tatouage de Mark Mahoney Crédit : AFP

L'après-midi, après sa séance de sport quotidienne, Johnny passait souvent rendre visite à son tatoueur installé sur le mythique Sunset Boulevard, à Hollywood. La boutique s'appelle Shamrock Social Club. Un endroit incroyable. Lino à carreaux au sol. Vierges Marie, JFK, figures de la mafia et trèfles irlandais partout aux murs. Laeticia Hallyday nous raconte ses premiers tatouages liés aux signes astrologiques de ses deux premiers enfants... et il n'a pas su s'arrêter. Laeticia Hallyday, aussi d'ailleurs, elle en a 14 désormais. Tous réalisés dans ce salon tenu par le charismatique Mark Mahoney. Sacré personnage. Pantalon rouge cintré. Veste en cuir et lunettes noires. Certains tatouages de Johnny ont demandé deux jours de travail. Forcément, le tatoueur et le rockeur ont sympathisé...

"En une seconde, il m’a mis à l’aise, et en deux secondes on parlait déjà de vieux films, de vieilles bagnoles comme les Cadillac, de vestes en cuir vintage, de la route 66, Hollywood et les histoires de stars de cinéma qu’il adorait…, raconte le tatoueur. Quand je l’ai rencontré, il était à un moment génial de sa vie, il était posé, il avait enfin de luxe de réfléchir à sa place et à ce qui était véritablement important pour lui. Et c’est pour cela qu’il a réalisé des tatouages si symboliques et significatifs. Je dirais que ses idées venaient plus du cœur que de la tête. Son tout dernier était si spécial. Ça a été un grand honneur pour moi de lui tatouer. J’avais ce sentiment étrange de lui faire quelque chose d’extraordinaire ce jour-là…

Faire du rêve américain une réalité...

Aujourd'hui, Laeticia Hallyday vit dans sa nouvelle maison à Pacific Palisades, quartier résidentiel à l'ouest de L.A. Un endroit plus calme de la ville que le couple Hallyday avait choisi pour sa proximité avec le littoral. "Johnny Hallyday avait horreur de la montagne même si nous avons habité un moment dans un chalet suisse, reconnait Laeticia. Mais il n'a jamais aimé le sable non plus", s'amuse-t-elle.

Laeticia Hallyday nous fait visiter sa maison. Cheyenne court partout. C'est la chienne que Johnny avait adopté lors de son roadtrip à moto. Le visage du chanteur s'affiche à de nombreux endroits. Le bureau de Johnny a été reconstitué à l'identique au sous-sol. Dans le garage ? La Cobra bleue du rockeur avec laquelle il sillonnait les routes de cette ville où il a touché du doigt la liberté.

Laeticia Hallyday nous a fait rencontrer les principaux collaborateurs musicaux de Johnny. Tous participent au documentaire. Il les côtoyait à Los Angeles et, avec eux, Johnny est revenu au rock et au blues. Don Was - complice de Bob Dylan, Iggy Pop ou des Rolling Stones - a réalisé l'album Rester Vivant paru en 2014. Pour lui, Johnny a toujours été guidé par l'idée du rêve américain.



"Personne dans le monde n’est indifférent à cette image de l’Amérique. Même si vous détestez la politique. On aime toujours cet aspect de l’Amérique. Or, c’est de la fiction ! Ça n’a jamais existé ! Mais tu ne pouvais pas le dire à Johnny !, confie Don Was. Johnny pensait que c’était réel, et il a réussi à incarner cette image de l’Amérique idéalisée et romancée par James Dean, Marlon Brando et ces personnages à moto. Mais Johnny était vraiment cela ! Et je crois qu’Elvis n’était pas cela… D’une manière générale, Johnny est devenu le véritable personnage romantique hollywoodien. Il en était si certain que je me demande si ça ne coulait pas dans ses veines. Si plus de gens parlaient français dans ce pays, il serait devenu aussi populaire ici qu’il ne l’était en France, car il représentait ce que les Américains adorent."

"Il veille..."

Si Johnny est devenu plus américain qu'un Américain, c'est aussi car il a su s'entourer de musiciens anglo-saxons. Robin Le Mesurier a été son guitariste pendant 23 ans. "On n’a jamais eu un seul désaccord. En fait notre relation a duré bien plus longtemps que beaucoup de mariages… C’est un homme si spécial, je suis certain qu’il n’est pas loin, il m’a tellement touché, il était devenu comme un frère. Je me souviens d’une anecdote qu’il m’a racontée, il était en vacances sur un bateau avec Michel Sardou… Et Sardou lui avait demandé 'Est-ce que je peux avoir Robin sur ma prochaine tournée ?' et Johnny avait répliqué 'Non'. Gentil compliment…, salue-t-il. Nous les musiciens, il nous intégrait sur scène. C’était pas un groupe et un chanteur. C’était lui et nous, tous ensemble. Une seule entité jouant de la musique. Le mieux c’était de ne jamais le lâcher du regard. Car tu ne savais jamais où est-ce qu’il pouvait partir. Et c’était si excitant pour lui cette tournée américaine, il l’avait fantasmé."



Cette tournée américaine fait l'objet d'un documentaire qu'on retrouve dans le coffret et qui était projeté en avant-première dans un cinéma de L.A. Laeticia nous attendait devant avec Jade et Joy. À la fin de la séance, Laeticia Hallyday était très émue... "La dimension de sa présence ce soir est bouleversante, pas que moi. On sent qu'il n'est pas loin, qu'il veille et qu'il doit être si fier".