INVITÉE RTL - Catherine Deneuve veut "une loi" pour mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux

Mercredi 4 octobre prochain, Catherine Deneuve est à l'affiche du film Bernadette. Loin d'être un biopic, le film s'inspire de la vie de l'ancienne première dame Bernadette Chirac (1995-2007). Sur RTL, l'actrice revient sur ses relations avec le monde politique, sans oublier d'évoquer le monde actuel.

"Il y a une distance à garder" avec le monde politique, juge Catherine Deneuve. Elle explique n'avoir jamais été réellement proche d'un homme politique au cours de toute sa carrière. À deux exceptions près : François Hollande et François Mitterrand. Elle explique avoir rencontré et discuté à plusieurs reprises avec les deux présidents de la République socialistes.

Catherine Deneuve confie ainsi que la règle qu'elle s'est imposée est des plus simples : "Je me tais le plus possible". "La presse est très différente aujourd'hui. La façon dont les choses que l'on peut faire ou dire sont utilisées est différente", estime l'actrice.

Catherine Deneuve pour la fin de l'anonymat sur Internet

Plus largement, elle se montre assez critique vis-à-vis de l'époque. "Il faudrait se censurer la moitié du temps, maintenant. En paroles, comme en actions. On était beaucoup plus libres. Aujourd'hui, les excès sont quand même terrifiants", explique l'actrice. Regrette-t-elle, pour autant, cette "vie d'avant" ? Pas le moins du monde : "C'est une évolution. C'est comme cela, on ne choisit pas. Je suis assez fataliste pour ça".

Catherine Deneuve est aussi critique sur l'essor des réseaux sociaux. Elle appelle, ainsi, au vote d'une loi. "Je souhaite vraiment qu'il y ait rapidement une loi [contre] toutes les bêtises que l'on peut écrire [sur Internet]", avance-t-elle. Elle demande au gouvernement de mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux, qu'elle juge "terrible" et "que l'on soit obligé de donner un nom". "Je trouve que c'est proche de la délation parfois", assène Catherine Deneuve, qui assure ne pas être sur Internet, ni sur les réseaux sociaux. "Je n'ai pas de participation là-dedans, je trouve ça terrible, je suis vraiment contre", conclut l'actrice.

