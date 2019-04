publié le 22/04/2019 à 09:20

C'est une histoire à part dans le cinéma français : Catherine Deneuve et André Téchiné, c'est quasiment 40 ans de travail, d'amitié et de cohésion cinéphile. Ils se retrouvent pour la huitième fois avec L'Adieu à la nuit, en salles le 24 avril 2019 après avoir tourné ensemble L'Homme qu'on aimait trop (2014).



Ce film romanesque et d'actualité raconte comment Muriel (Catherine Deneuve), une exploitante agricole, directrice d'un centre équestre dans le sud-ouest, découvre que son petit-fils, Alex (Kacey Mottet-Klein) s'est converti à l'Islam. Radicalisé, il envisage de partir faire le jihad en Syrie.

Voit-on vraiment grandir et changer ceux qu'on aime ? Comment ne pas passer à côté de ce qui peut bouleverser une vie ? "Ça me frappe lorsque j'entends les mères ou les pères de jeunes adultes qui se sont engagés pour le jihad, c'est le désarroi, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas", exprime Catherine Deneuve au micro de RTL.

> L'Adieu à la nuit - Bande-Annonce

"Chaque fois que je pense à Catherine, c'est dans l'espoir de la renouveler André Téchiné Partager la citation





Catherine Deneuve explique le rapport à la foi des jeunes par la perte et le manque de repères : "Dans la mesure où cela rempli un manque, et même un vide, c'est une forme d'engagement face à une solitude ou d'une inquiétude par rapport à un avenir tellement incertain", explique-t-elle. Muriel, le personnage imaginé par André Téchiné est une femme de la campagne, paysanne et directrice d'un haras.



Le cinéaste filme la muse de Jacques Demy, en pleine nature, au printemps : "Chaque fois que je pense à Catherine, c'est dans l'espoir de la renouveler et qu'on se renouvelle tous les deux", détaille-t-il au micro de RTL avant d'ajouter : "Je voulais en faire une terrienne, une femme enracinée dans le pays catalan." Une fiction qui rejoint fortement la réalité puisque la nature est un sujet qui passionne l'actrice : "Depuis très longtemps, je m'intéresse aux arbres, à la forêt, aux jardins [...] puis tout ce qui touche à l'agriculture qui est en danger aujourd'hui en France et dans le monde."

"Une relation s'est nouée, ce fil est resté entre nous depuis toutes ces années Catherine Deneuve Partager la citation





Hotel des Amériques, 1981, marque la première collaboration entre l'actrice et le réalisateur : "Mon projet était très simpliste, réunir un couple, le jour et la nuit, Patrick Dewaere et Catherine Deneuve", se remémore André Téchiné. C'est le réalisateur avec lequel Catherine Deneuve a le plus tourné. Au-delà de la relation professionnelle, c'est une amitié profonde et sincère qui les lie depuis le début des années 80. "Une relation s'est nouée, ce fil est resté entre nous depuis toutes ces années, c'est quelque'un de très proche, une relation amicale", murmure Catherine Deneuve, avec une certaine émotion. .

> Hôtel des Amériques

L'adieu à la nuit, d'André Téchiné, le 24 avril 2019 au cinéma