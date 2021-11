DOCUMENT RTL - Catherine Deneuve sur son AVC : "Je me souviens de tout ce jour-là"

Cela fait plus deux ans déjà. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2019, l'actrice Catherine Deneuve était victime d'un accident cardio-vasculaire (AVC), sur le tournage du film De son vivant réalisé par Emmanuelle Bercot et tourné (heureusement) dans un hôpital. Au moment de l'accident, son agent avait rapidement informé qu'elle ne souffrait d’"aucun déficit moteur". Après une convalescence qui a duré plusieurs mois, la comédienne de 77 ans semble aujourd'hui avoir retrouvé une bonne santé.

Pour RTL, Catherine Deneuve est revenue sur ce jour tragique. "J'ai eu mon accident et je suis retournée à l'hôpital ce jour-là. C'était pas un gros accident non plus, mais c'était quand même quelque chose de grave, mais c'est une chance que ça m'arrive là-bas", avant d'ajouter qu'elle se souvient de tout ce qu'il s'est passé. "C'est quelque chose de particulier, d'assez bizarre, et d'un peu mystérieux, car je me souviens de tout parfaitement. J'ai toujours été là, j'ai parlé, je me souviens absolument de tout, j'ai pas eu de signe extérieur comme ça. C'était vraiment la tête qui s'était mis ailleurs pendant quelques temps.

Miraculée et désormais en pleine forme, l'actrice veut continuer à profiter de la vie : "Je ne me suis pas dit d'un seul coup que je vais profiter de la vie, ça m'est revenu comment j'avais avant, car j'ai eu beaucoup de désir pour la vie", explique Catherine Deneuve.

L'entretien exceptionnel sera à écouter en intégralité jeudi matin dans Laissez-vous Tenter, dès 9h