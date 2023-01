Le prince Harry confie n'avoir pleuré qu'une seule fois à la mort de Diana

À quelques heures de son interview sur la chaîne britannique ITV, un nouvel extrait est sorti. Dans celui-ci, le prince Harry confie n'avoir "pleuré une fois, lors de l'enterrement (de Diana ndlr)". Il explique avoir été incapable de montrer de l'émotion pendant les funérailles.

"Je raconte(dans Le Suppléant) à quel point c'était étrange et à quel point j'ai eu honte. Et je crois que William a ressenti la même chose quand on marchait devant Kensington Palace." Et d'ajouter : "Tout le monde pensait connaître notre mère. Et les deux personnes les plus chères à son cœur, les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde ne pouvaient pas montrer la moindre émotion à ce moment."

Alors que la sortie de son livre Le Suppléant est prévue officiellement mardi, des librairies espagnoles ont mis en vente, par erreur, le livre durant quelques heures. Dans celui-ci, Harry raconte également qu'il a demandé à un chauffeur, plusieurs années après la mort de sa mère, d'emprunter le tunnel de l'Alma (le lieu de la mort de Diana à Paris) pour mettre fin à une "décennie de douleurs incessantes."

