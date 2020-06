Hélène Sy dévoile une tendre et rare photo d'Omar Sy avec leur enfant

publié le 23/06/2020 à 12:23

C'est un précieux cliché qu'a partagé Hélène Sy à l'occasion de la Fête des pères, le dimanche 21 juin. On peut voir Omar Sy, endormi, enlaçant tendrement leur enfant. Très discret sur leur vie de famille, le couple n'a pas communiqué sur le genre, le prénom et l'âge de son cinquième enfant.

"Bonne Fête des pères au meilleur père, époux, protecteur et ami du monde entier. Nous t'aimons et nous sommes honorés de t'avoir dans nos vies", écrit Hélène Sy en légende de la photo, likée par plus de 7.000 personnes. L'acteur engagé contre les violences policières et créateur d'une pétition contre les discriminations, entre autres, dans la société, a aimé la photo, tout comme Assa Traoré, Rokhaya Diallo ou encore Matt Pokora.

À propos de sa famille et de leur déménagement à Los Angeles en 2012, Hélène Sy, fondatrice de l’association CéKeDuBonheur, confiait au magazine Elle : "Nous avions aussi un peu peur de ce qui nous arrivait. C’était tellement fulgurant, tout devenait si facile, on prenait le risque de devenir des enfants gâtés. Omar n’a jamais perdu pied, il est resté très humble. Mais, pour nos enfants, pour notre équilibre, on s’est dit qu’il fallait prendre de la distance, trouver un endroit où l’on se sente un peu plus libres."

Elle poursuivait : Pour le moment, nous sommes heureux là-bas. Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu’en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. "