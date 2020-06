Justin Bieber : accusé de viol sur Twitter, le chanteur se défend

publié le 22/06/2020 à 13:53

Justin Bieber est accusé de viol. Sur Twitter, une internaute se prénommant "Danielle" a témoigné de façon anonyme.

Selon l'internaute, Justin Bieber l'aurait agressé sexuellement le 9 mars 2014 à l’hôtel Four Saisons d'Austin au Texas. Dans un récit glaçant, elle raconte comment la star s'en serait pris à elle et comment elle se serait retrouvée dans une chambre d'hôtel avec lui et qu'il l'aurait forcé à avoir des rapports sexuels. Le compte Twitter avec lequel "Danielle" a publié ses accusations a depuis été supprimé.



Face à ces accusations le chanteur a décidé de prendre la parole. "Les rumeurs sont des rumeurs, mais les abus sexuels sont quelque chose que je ne prend pas à la légère. Je voulais parler tout de suite, mais par respect pour tant de victimes qui traitent ces questions quotidiennement, je voulais m'assurer d'avoir rassemblé les faits avant de faire une déclaration", a-t-il posté sur Twitter.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

Selena Gomez présente à Austin au moment des faits

Et en effet, le chanteur a posté sur le réseau social plusieurs "preuves" censées le disculper. Si Justin Bieber admet avoir dîné au Four Saisons le 10 mars, il affirme cependant ne pas y avoir logé. La star a partagé les factures de l'hôtel d'Austin et du Airbnb où il a séjourné à ce moment-là. "De plus, je suis resté avec Selena et nos amis dans un Airbnb, le 9 et le 10 j'ai séjourné dans un Westin parce que notre réservation d'hôtel à LÀ Quinta et non le Four Saisons était foutue. Voici les reçus de l'hôtel du 10", a-t-il écrit. Le chanteur a également posté des photos prises par des fans où on le voit en compagnie de sa petite amie de l'époque, Selena Gomez.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Après avoir publié toutes les informations permettant de le disculper, Justin Bieber a annoncé qu'il y aurait une suite judiciaire : "Chaque plainte pour abus sexuel doit être prise très au sérieux et c'est pourquoi ma réponse était nécessaire. Cependant, cette histoire est en fait impossible et c'est pourquoi je travaillerai avec Twitter et les autorités pour engager des poursuites", prévient la star dans son dernier message.