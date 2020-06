Christian Clavier sur RTL : "Je crois très peu au jeu avec la distanciation sociale"

publié le 22/06/2020 à 07:28

Nos salles de cinéma, fermées depuis plus de trois mois, rouvrent enfin leurs portes ! Auteur, acteur, réalisateur et producteur, Christian Clavier connaît ce métier et ce milieu comme sa poche... Des Bronzés aux Visiteurs en passant par Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, le comédien est depuis plus de 40 ans un des chouchous du public. C'est aussi un homme qui a son franc-parler.

"[Cette réouverture des cinémas] est symbolique, c'est important. Revenir vers la culture, vers le contact... Mais des salles à moitié vides c'est jamais très très bon, regrette l'acteur au micro de RTL. On ne voit jamais aussi bien un film que quand on est dans une salle pleine. On le sait tous. C'est le bonheur d'être en salle et de partager des ondes. On comprend les films trois fois plus vite, (...) derrière, il y a le bouche-à-oreille... Donc ce n'est qu'un début", philosophe-t-il.

Christian Clavier a mis à contribution son confinement pour avancer sur d'autres projets. "Moi je ne peux pas m'arrêter de bosser. Donc j'ai écrit un nouveau film, j'essaye d'écrire une série, je me suis occupé du montage du dernier film qu'on a tourné, Do you, do you St Tropez...", raconte l'acteur qui n'espère néanmoins qu'une chose : recommencer à tourner le plus vite possible.

"Je sais que Philippe de Chauveron est en train de terminer l'écriture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 et il veut commencer à tourner cette année. Moi je pense qu'il faut attendre un peu parce que, pour moi, j'ai besoin d'une grande liberté de jeu, d'invention et donc de détente sur le plateau. Notre métier est un métier de contact. Il faut donc attendre de revenir dans une situation à peu près normale parce que le jeu avec la distanciation sociale, j'y crois très peu", souligne Christian Clavier. Il ne faudrait pas que les films sortent avec un message 'Film réalisé pendant le confinement, donc film chiant', tranche l'acteur. C'est pas possible !"