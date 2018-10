publié le 17/10/2018 à 21:01

Le chauffeur d'Harvey Weinstein au Festival de Cannes de 2008 à 2013 témoignait sur RTL, mercredi 17 octobre. Mickaël Chemloul publie Le Démon de la Croisette, Harvey Weinstein côté coulisses. Un ouvrage dont il a commencé la rédaction avant les révélations du New Yorker en octobre 2018, à l'origine du mouvement #MeToo.



"J'ai commencé l'écriture sous forme de thérapie avec mon psychiatre et mon épouse qui est psychothérapeute pour témoigner de ce qui c'est passé avec Harvey Weinstein pendant six ans", raconte Mickaël Chemloul. Un besoin d'écrire après des années d'injures, d'insultes et de traumatisme. "Mais après c'est la violence physique qui prend le dessus et là on ne peut plus rien dire d'autre que d'écrire."

Dans son livre, Mickaël Chemloul décrit Harvey Weinstein comme "un ogre sexuel, un monstre moral, un cyclope sorti tout droit des temps archaïques. Il n'a qu'un œil celui de la bestialité, il se fout de la décence".

Une mallette remplie de sextoys

Très vite, le chauffeur comprend qu'Harvey Weinstein est addict au sexe. Il raconte que le producteur se déplaçait toujours avec une mallette. Si dans un premier temps Mickaël Chemloul pense qu'elle contient des dossiers importants, il apprendra plus tard qu'elle renferme en réalité des sextoys.



Si l'attitude d'Harvey Weinstein a toujours été déplorable, elle s'est aggravée lorsqu'il a reçu la Légion d'Honneur après The Artist. "On aurait dit que cette Légion d'Honneur lui donnait les pleins pouvoirs. Ça a exacerbé sa violence physique", estime Mickaël Chemloul, qui affirme : "Il fallait accepter ses désirs pour pouvoir évoluer dans son activité professionnelle".