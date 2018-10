publié le 15/10/2018 à 11:08

"Je suis tellement fatiguée !" Natalie Portman était l'une des invitées du magazine américain Variety lors de son événement intitulé Power of Women ("le pouvoir des femmes"), le 12 octobre dernier. Le célèbre magazine a demandé à plusieurs activistes de prendre la parole sur le sujet de l'égalité, notamment à Hollywood, une industrie largement dominée par les hommes. En témoigne l'affaire Weinstein, dévoilée aux yeux du grand public il y a tout juste un an et qui a permis l'émergence d'un mouvement au sein du cinéma américain : Time's Up.



Après un an de combat, Natalie Portman explique alors dans son discours qu'elle n'a pas beaucoup dormi ces dernières semaines. Retraçant la chronologie des événements, l'actrice et productrice israélo-américaine explique que l'affaire Weinstein lui a permis, comme à beaucoup d'autres personnes, de prendre conscience que de nombreuses femmes ont été éjectées de l'industrie hollywoodienne par vengeance.

Harvey Weinstein a dépossédé ses victimes de leur pouvoir Natalie Portman Partager la citation





"Harvey Weinstein a fait cela pour déposséder ses victimes de leur pouvoir, parce que si elles avaient moins de travail, elles avaient moins d'argent, moins de pouvoir et éventuellement moins de crédibilité, une moins bonne réputation et encore moins de pouvoir pour le confronter aux crimes qu'il a commis", détaille Natalie Porman dans ce puissant discours dans lequel elle dénonce le système judiciaire américain qui protège les agresseurs et non les victimes".

L'inégalité des chances

Natalie Portman poursuit alors son allocution en expliquant qu'elle s'est toujours demandée pourquoi les femmes sont sous-représentées dans toutes les industries et particulièrement dans les positions de pouvoir... alors que les femmes sont bien présentes dans les écoles de cinéma ou les écoles de commerce, par exemple.



Au début, l'actrice raconte qu'elle croyait à cette théorie disant que les femmes abandonnent leur carrière pour fonder une famille. Mais après y avoir réfléchi, Natalie Portman explique avoir remis en cause cette justification : pourquoi une femme abandonnerait son job, qu'elle adore et dans lequel elle a investi beaucoup d'argent, de temps et d'énergie ?



Cette théorie ne tient pas, explique Natalie Portman, mettant alors sur le devant de la scène le cruel manque d'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les postes de pouvoir, notamment au cinéma. "Les femmes sont victimes de discrimination", affirme-t-elle dans ce discours où elle en profite pour détailler les missions de Time's Up : aider légalement et financièrement les femmes dans des cas d'abus sur leur lieu de travail.

Comment changer la société ?

Que faire pour aider la société à changer ? Faire un don, commence à énumérer Natalie Portman. Mais aussi se rassembler entre femmes pour déterminer les changements dont elles ont besoin, s'écouter les unes les autres.



Concernant les femmes influentes à Hollywood, l'actrice et productrice israélo-américaine les encourage à négocier leurs salaires et à exiger l'égalité salariales. "Vous avez toute le pouvoir de le faire", assure-t-elle avant de demander aux femmes de mettre un terme à cette vision qu'on a des femmes "difficiles" dans le métier.



"Quand quelqu'un vous dit qu'une actrice est difficile ou folle, demandez-lui : quelle mauvaise chose tu lui as faite ?". Des conseils à diffuser en-dehors du cinéma.