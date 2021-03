publié le 30/03/2021 à 11:20

Kendall Jenner est désormais placée sous protection policière. C'est le média américain TMZ qui révèle l'information. La mannequin de 25 ans, membre de la famille Kardashian-Jenner a en effet été menacée de mort par un homme de 24 ans.

Comme le rapporte TMZ, Kendall Jenner était devant la justice le 29 mars dernier, après que Malik Bowker ait menacé de la tuer avec une arme à feu. Il aurait traversé les États-Unis pour mettre sa menace à exécution. Selon les documents juridiques que le média a pu se procurer, la police de Los Angeles a prévenu la jeune femme de cette attaque, le 25 mars dernier. Malik Bowker comptait acheter illégalement une arme à feu pour la tuer.

Toujours selon Kendall Jenner, la police lui a expliqué que Malik Bowker est placé "temporairement" dans une unité psychiatrique "d'un hôpital local", mais "qu'il pourrait bientôt sortir". Kendall Jenner, qui a déjà une protection rapprochée 24h sur 24 et 7 jours sur 7, a expliqué à la justice qu'elle ne connaissait pas Malik Bowker et que ses menaces lui causent "une intense détresse émotionnelle, de l'anxiété" et qu'elle est "terrorisée à l'idée qu'il vienne la chercher après sa sortie de l'hôpital".

Le juge a donc accordé une injonction temporaire : Malik Bowker qui doit rester à 91 mètres de la jeune femme en toutes circonstances et tout le temps.