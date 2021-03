The Weeknd a chanté ses plus grands tubes à Tampa Bay.

publié le 14/03/2021 à 16:25

C'est le grand absent de la 63e édition des Grammy Awards, qui se tient ce dimanche 14 mars. Malgré l'immense succès de son album After Hours et le carton de son tube Blinding Lights en 2020, le chanteur The Weeknd n'a été nommé dans aucune catégorie de la prestigieuse cérémonie.



Le chanteur canadien digère mal d'avoir été snobé par les Grammy Awards. En représailles, il a donc décidé de boycotter les futures récompenses américaines de la musique. "En raison du comité secret, je n’autoriserai plus mon label à soumettre ma musique aux Grammys", a déclaré The Weeknd dans un article du New York Times paru le jeudi 11 mars.

L'interprète de Starboy reproche à la Recording Academy, l'organisme à but non lucratif qui organise les récompenses, de manque de transparence. Par le passé, d’autres artistes comme Drake, Kanye West et Frank Ocean ont prononcé des critiques similaires.

En novembre dernier, lors de la publication de la liste des nommé.e.s, The Weeknd avait réagi en publiant un tweet cinglant. "Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, ainsi qu'à mes fans et à l'industrie, de la transparence", avait-il écrit.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Snobé à cause de sa participation au Super Bowl ?

D'après le site TMZ, la non-sélection de The Weeknd serait due à son choix de se produire lors de la mi-temps du Super Bowl. Les deux événements ayant lieu à une semaine d’intervalle, le 31 janvier pour les Grammys (date prévue à l’origine, l’événement ayant été repoussé) et le 7 février pour le Super Bowl.



La Recording Academy dément ces allégations. Harvey Mason Jr., son directeur général par intérim, a d’ailleurs réagi aux déclarations de The Weeknd dans le New York Times : "Nous sommes tous déçus lorsque quelqu’un est contrarié. Mais j'ajouterai que nous sommes en constante évolution. Et cette année, comme pour les années passées, nous allons sérieusement nous pencher sur une manière d'améliorer notre processus de remise des prix, y compris les comités d’examen des candidatures", a déclaré le producteur.

L'édition 2021 des Grammy Awards se déroulera ce dimanche 14 mars, essentiellement de manière virtuelle, alternant performances live et séquences pré-enregistrées. Beyoncé est l'artiste en pole position pour cette soirée, avec neuf nominations au total alors qu'elle n'a même pas sorti d'album l'an dernier. Juste derrière viennent Taylor Swift et Dua Lipa avec six nominations.