Halloween : "Les Simpson", "Friends", "AHS"... Regardez les épisodes consacrés à cette fête

Halloween approche à grands pas. Et bonne nouvelle, puisque cette année, à l'occasion de cette fête celte, il sera possible de profiter d'un week-end de trois jours, avec le lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, qui est férié. Un jour de repos qui tombe à pic pour regarder des épisodes de séries consacrés à Halloween.

Avec le froid et la pluie d'automne, rien de mieux que de passer son week-end cocooning devant la télévision. Pour ce faire, la rédaction RTL vous a concocté une petite liste non-exhaustive des meilleurs épisodes d'Halloween des séries. Et puisqu'Outre-Atlantique, Halloween, c'est sacré, un grand nombre de vos séries préférées n'hésitent pas à dédier un ou plusieurs épisodes à cette occasion. Entre fantaisie et horreur, tout sera réuni pour se plonger dans l'ambiance angoissante d'Halloween.

Les Simpson

Les Simpson figurent parmi les séries phares et traversent les générations. Impensable donc qu'il n'y ait pas d'épisode spécial Halloween. Aux alentours d'Halloween, les fans de cette série culte peuvent donc visionner ou revisionner un épisode de Simpson Horror Show (Treehouse of Horror). Un épisode en particulier figure parmi les plus surprenants : Easy Bake Coven. Il s'agit de l'épisode 4 de la saison 9.

Friends

C'est un épisode incontournable de Friends : Celui qui perturbait Halloween. Pour l'occasion, Monica et Chandler décident d'organiser une soirée déguisée. Et ce que l'on retiendra de cet épisode, ce sont les costumes. Impossible de passer à côté de Chandler en mythique lapin rose ou encore de Ross déguisé en patate. Il s'agit de l'épisode 6, saison 8.



American Horror Story

American Horror Story a vu les choses en grand pour Halloween, puisque la série a sorti un double épisode spécialement réalisé pour l'occasion. Frissons garantis lors de ces épisodes où les Harmons reçoivent la visite des anciens propriétaires de la maison. Il s'agit des épisodes 4 et 5 de la saison 1.

How I Met Your Mother

How I Met Your Mother n'a pas pour habitude de sortir un épisode consacré à Halloween à chaque fois. Mais la série américaine a pourtant marqué les esprits avec certains de ses épisodes. Notamment avec la "Slutty Pumpkin" où lors de la fameuse soirée du 31 octobre, Ted recroise la femme de sa vie, qu'il avait rencontrée quelques années plus tôt, déguisée en citrouille. Il s'agit de l'épisode 8 de la saison 7.

Pretty Little Liars

C'est à bord d'un train que les quatre héroïnes de la série Pretty Little Liars vont passer Halloween. Dans cet épisode spécial nommé This Is A Dark Ride, le voyage va s'avérer effrayant et mortel, dans tous les sens du terme. Il s'agit de l'épisode 13 de la saison 3.