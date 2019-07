publié le 18/07/2019 à 12:22

C'est officiel, la série culte va faire son retour. Si la bande d'adolescents privilégiés que nous connaissions est devenue adulte, mariée avec des enfants, d'autres générations ont pris leur place sur les bancs des lycées de l'Upper East Side, ce quartier très cossu de New York. C'est eux que l'on va suivre, dans la suite de la série culte, dont les 10 premiers épisodes viennent d'être commandés par HBO Max, le service de streaming de Warner qui va être lancé au printemps 2020 (avec des projets comme Dune: The Sisterhood ou Tokyo Vice).

Depuis la fin de la série, en décembre 2012, les usages de la jeunesse ont beaucoup changé, que ce soit en terme de réseaux sociaux et dans leurs manières d’interagir. C'est ce que les scénaristes des saisons précédentes ont voulu montrer.

C'est Joshua Safran, qui s'est occupé des dernières saisons de la série originale, qui va se retrouver aux commandes de ce nouveau projet. Les créateurs de Gossip Girl, Josh Schwartz et Stephanie Savage seront les producteurs exécutifs de cette nouvelle mouture. De quoi rassurer les fans de la première heure.

Pour l'heure, on ne sait que peu de choses sur le scénario. Un texte de présentation explique simplement : "Huit ans après l'extinction du blog original, une nouvelle génération de lycéens New-Yorkais est de nouveau sous la surveillance de Gossip Girl. Cette nouvelle série montrera à quel point les réseaux sociaux et New York elle-même ont changé".