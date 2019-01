Peut-on pardonner à Paul Spector (Jamie Dornan) d'être un serial killer puisqu'il est un père de famille parfait et séduisant dans la série "The Fall" ?

Ezra Fitz (Ian Harding) ment et manipule Aria depuis le début de la série mais reste malgré tout le prof mignon et apprécié de "Pretty Little Liars"

Dans "Vampires Diaries", Damon Salvatore est un vampire égoïste et violent mais son comportement en a charmé plus d'un ou d'une au cours de la série (Ian Somerhalder)

publié le 16/01/2019 à 16:44

Joe Goldberg dans You, Chuck Bass dans Gossip Girl, Damon Salvatore dans Vampire Diaries... Les personnages masculins problématiques hantent les séries adolescentes depuis des années. Problème : beaucoup d'entre-eux font fondre le cœur de certaines personnes pour leur physique avantageux, leur charme, mais aussi pour leur comportement adorable... masquant souvent une perversion à l'égard de la gente féminine.



Le dernier personnage en date est donc celui de Joe Goldberg, incarné par Penn Badgley, dans la série You, disponible sur Netflix depuis le 26 décembre dernier. Sur Twitter, plusieurs fans de la série ont par exemple envoyé des messages à l'acteur américain lui exprimant leur attirance pour son personnage.

Ce à quoi le principal intéressé a répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi "les gens aimaient à ce point Joe". "C'est un meurtrier", a rappelé Penn Badgley dans un tweet.

Il n'est pas effrayant, il est amoureux d'elle Millie Bobby Brown, actrice, 14 ans Partager la citation





Millie Bobby Brown, l'actrice britannique de 14 ans qui s'est fait connaître mondialement dans la série à succès Stranger Things a donné son avis sur le sujet dans une story Instagram, aujourd'hui effacée, rapporte Teen Vogue.



"Je viens tout juste de commencer la nouvelle série You... Il n'est pas effrayant, il est amoureux d'elle et c'est ok...", a-t-elle estimé, demandant à ne pas être jugée pour ses opinions.



En réaction, plusieurs personnes ont alors rappelé sur Twitter qu'il y a plusieurs années, de nombreuses adolescentes du même âge que Millie Bobby Brown fantasmaient sur des personnages masculins tout aussi similaires, à découvrir dans le diaporama ci-dessus. De quoi se questionner sur la culture et les représentations dans lesquelles sont élevées les petites filles et les adolescentes à travers le monde.