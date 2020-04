George Clooney et son épouse Amal Clooney, à Rome en mai 2019

publié le 10/04/2020 à 19:53

Les Américains privilégiés ont pour habitude de compenser les manquements du système redistributif par des dons spectaculaires. La crise du coronavirus ne fait pas exception à cette règle. George et Amal Clooney, personnalités centrales de la vie hollywoodienne, ont annoncé qu'ils allaient faire une série de dons auprès d'associations pour aider au redressement économique et social induit par la crise sanitaire.

Le couple va donner près d'un million de dollars à plusieurs associations, rapportent nos confrères du site américain Deadline. Ils vont donner 250.000 dollars à la Motion Picture and Television Home (dont George Clooney est membre de la direction), même somme pour le SAG-AFTRA FUND et le Los Angeles Mayors Fund qui aideront les travailleurs d'Hollywood dans la difficulté. 300.000 dollars seront aussi donnés à la Banque alimentaire libanaise, à la région de Lombardie ou encore au système de santé britannique, la NHS. On retrouve ici l'impulsion de l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Le couple s'est marié en Italie, ce qui explique certainement le don pour la région italienne.



En 2018, Forbes a élu George Clooney comme l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec 239 millions de dollars de revenus (avant taxation) en une seule année. Ce gros chèque provenait de la vente pour un milliard de dollars de sa société de production de tequila Casamigos. Brillante avocate internationale, Amal Clooney dispose aussi de revenus confortables. Sa seule tenue pour le mariage de Meghan Markle et du prince Harry lui a coûté 500.000 dollars. La faute à ses spectaculaires boucles d'oreille en diamants.