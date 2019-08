publié le 21/08/2019 à 10:36

Il avait fait sensation. Marcel, le singe de Ross est de retour sur le petit écran, après avoir ravi les spectateurs de Friends. Le primate s’apprête à revenir dans Y : The Last Man.

Y : The Last Man est l'adaptation d'une série de comics de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Son adaptation en série sera diffusée sur la chaîne FX en 2020. C'est le PDG de la chaîne qui a reconnu le petit singe, John Landgraf : "Je reconnais Jennifer Aniston, je reconnais Courtney Cox et je reconnais ce singe !", a-t-il lancé, en faisant référence à celle qui s'appelle en réalité Katie, et qui est une femelle.

Comme dans Friends, le primate incarnera un personnage du sexe opposé, Esperluette (Ampersand en anglais). C'est le seul autre mammifère mâle sur terre, et le compagnon du dernier homme présent sur Terre (interprété par Barry Keoghan). Ils chercheront à déterminer la raison pour laquelle les autres hommes ont disparu.

Si le personnage de Ross Geller (David Schwimmer) était très ami avec son singe dans la série, Matt LeBlanc a révélé à Jimmy Kimmel qu'en réalité, l'acteur ne l'aimait "pas tellement". Elle a la vingtaine aujourd'hui, et a été présente dans 8 épisodes de la série culte.

> Friends-HD videos-Ross's new roommate monkey, Marcel got a Ross on his ass