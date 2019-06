publié le 06/06/2019 à 14:55

"Okay". À question simple réponse simple. Mercredi 5 juin 2019, sur le plateau de la célèbre émission américaine présentée par Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston a expliqué avec franchise qu'elle était absolument d'accord pour une suite de Friends, la série culte achevée en 2004.



"Alors, parlons d'abord d'une chose, fais une réunion de Friends, okay ?", questionne (ou ordonne) la présentatrice du Ellen DeGeneres Show diffusé aux États-Unis. "Je le ferais, les filles [Courtney Cox et Lisa Kudrow] le feraient et les garçons [Mattew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc] le feraient je suis sûre", assure-t-elle avant d'ajouter dans un sourire : "N'importe quoi pourrait arriver."

15 ans plus tôt, nous avions laissé nos six héros new-yorkais dans les larmes. Cependant, une suite est-elle réellement une bonne idée ? Pas pour la co-créatrice de la sitcom, Marta Kauffman, qui avait confié en mars 2019 au magazine américain Rolling Stones que ce ne serait qu'une "déception" : "Le show parle d'un moment dans votre vie où vos amis sont votre famille. Ce n'est plus le cas désormais [...] La série est très bien comme ça, les gens l'adorent."