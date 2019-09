25 ans de "Friends" : que sont-ils devenus ?

publié le 20/09/2019 à 15:03

50 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de Rachel, Monica, Joey, Ross, Phoebe, Chandler et Ross durant 236 épisodes entre 1994 et 2004 sur NBC. Le synopsis est connu de tous : Monica, une jeune cuisinière au chômage, vit avec son amie d'enfance Rachel Green, serveuse à mi-temps, dans un appartement situé à Manhattan. En face de leur appartement se trouve celui de Chandler, le meilleur ami du frère de Monica, et de Joey, son colocataire. La série suit la vie quotidienne de ces six amis durant dix ans.

15 ans après l'arrêt de la série, Netflix vient de dépenser 100 millions de dollars pour conserver la diffusion une année de plus. Les acteurs, qui ont touché à l'époque jusqu'à 1 million de dollars pour les épisodes, continuent de toucher des droits à chaque diffusion.

Si les téléspectateurs sont nostalgiques, les acteurs aussi. Récemment, Jennifer Aniston a évoqué avec regret cette période de sa vie.

Rachel - Jennifer Aniston

Alias Rachel Green, Jennifer Aniston n'a jamais quitté les plateaux. Elle a poursuivi sa carrière au cinéma, particulièrement dans le registre de la comédie (La Rupture, Comment tuer son boss ?, Une famille en herbe). Elle a plusieurs fois été nominée pour des titres prestigieux, dont les Golden Globes, dans la catégorie meilleure actrice.

Côté vie privée, l'actrice a été en couple avec l'acteur Justin Theroux de 2011 et 2017. Elle est restée très amie avec celle qui joue sa meilleure copine dans la série, Courteney Cox.

Ross - David Schwimmer

Ross Geller dans la série, David Schwimmer s'est surtout consacré à la réalisation. Il avait déjà réalisé une dizaine d'épisodes de Friends. Son premier long-métrage est sorti en 2007. Cours toujours Dennis est une comédie anglaise avec Simon Pegg.



David Schwimmer est papa d'une petite fille de 8 ans, qu'il a eu avec son ex-femme l'actrice Zoe Buckman.

Monica - Courteney Cox

Elle était Monica Geller dans Friends. Courteney Cox a incarné un agent immobilier fraîchement divorcé qui se met à la chasse aux hommes dans Cougar Town. Certains acteurs de Friends, comme Lisa Kudrow, Jennifer Aniston et Matthew Perry ont tous participé à un épisode de la série. Courteney Cox a également joué la journaliste Gale Weather dans la série de films d'horreur Scream, de Wes Craven.



Courteney Cox est mère de Coco Riley Arquette, qu'elle a eue avec son ex-mari David Arquette. Jennifer Aniston est la marraine de l'enfant.

Joey - Matt Le Blanc

De 2004 à 2006, Matt Le Blanc a continué à jouer Joey Tribbiani sur le petit écran pour la série Joey, consacré à son personnage. De 2010 à 2016, il joue son propre rôle dans Episodes de David Crane. Grâce à ce rôle, il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique en 2012.



Depuis début 2016, il est passé d'acteur à animateur et co-présente une émission consacrée aux voitures de sport sur la BBC.

Phoebe - Lisa Kudrow

Celle qui incarne la rigolote Phoebe Buffay dans Friends a eu plus de mal à rebondir que ses collègues après l'arrêt des tournages mais elle a créé ses propres séries : Mon Comeback et Web Therapy. Lisa Kudrow a également enchaîné plusieurs rôles, notamment dans PS I Love You et Un hiver à Central Park. Elle est récemment apparue dans la série Grace et Frankie, développée par la co-créatrice de Friends Marta Kauffman.



Lisa Kudrow est la mère de Julian, né en 1998, qu'elle a eu avec le publicitaire français Michel Stern. Elle est également restée très amie avec Jennifer Aniston et Courteney Cox.

Chandler - Matthew Perry

Il était Chandler Bing dans Friends. Entre 2006 et 2013, Matthew Perry n'a connu que des projets de séries avortés, faute d'audience. C'est finalement en 2014 qu'il retrouve le succès avec la série The Odd qu'il produit, réalise, et dans laquelle il joue.



En 2017, il a joué Ted Kennedy pour la série The Kennedys After Camelot, avec Katie Holmes dans le rôle de Jacqueline Kennedy.