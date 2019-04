Frédéric Saldmann dans A La Bonne Heure !

publié le 25/01/2019 à 12:30

Frédéric Saldmann continue son activité de conseils en bien-être à destination du grand public. Après Le Meilleur médicament c’est vous ! et Prenez votre santé en main !, le médecin et nutritionniste revient en librairie avec Vital !. Cet ouvrage, disponible depuis le 9 janvier dernier, est un guide au quotidien pour "réussir sa santé". En n’oubliant jamais de lier corps et esprit, le cardiologue livre une série d’applications pratiques, faciles à mettre en place, pour mieux vivre. Un recueil de bonnes résolutions pour mieux penser et parfaire son hygiène de vie.

"Vital !", le nouvel ouvrage du Dr Frédéric Saldmann

"Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie, le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre santé et surtout de notre hygiène. Voilà pourquoi le mental et le physique sont étroitement liés et rejaillissent l'un sur l'autre. En appliquant mes conseils, appuyés sur les toutes dernières découvertes médicales, vous augmenterez votre potentiel de bien-être et vous adopterez un nouveau mode de vie qui garantira votre capital santé ! Vital est votre meilleure carte !" - Dr Frédéric Saldmann

Le docteur Frédéric Saldmann est l’auteur de best-sellers traduits dans 20 pays et dont les ventes atteignent aujourd’hui près d’un million et demi d'exemplaires. Il est devenu en moins de dix ans la référence de l’optimisation du "capital-santé" : mieux utiliser notre propre corps pour gagner des années !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot, que vous pouvez encore aller applaudir sur scène tous les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre des 2 ânes ! Réservations: https://bit.ly/2Pj1Gar

Photo spectacle Régis Mailhot Crédit : Théâtre des 2 ânes