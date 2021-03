Harry et Meghan : ce que l'on sait de leur interview choc avec Oprah Winfrey

publié le 07/03/2021 à 12:39

Jusqu'où iront-ils ? C'est ce dimanche soir aux États-Unis que sera diffusée la tant attendue interview du prince Harry et de Meghan Markle. Un entretien choc avec la présentatrice vedette Oprah Winfrey sur CBS. Les extraits diffusés depuis une semaine montrent que le couple entend régler quelques comptes avec la famille royale britannique. Des confidences à prix d'or.

C'est un secret bien gardé, mais selon le Wall Street Journal, le prix des confidences de Meghan aurait atteint entre 7 et 9 millions de dollars (entre 6 et 7,5 millions d'euros). C'est dans cette fourchette de prix que la présentatrice Oprah Winfrey a vendu ces deux heures de programme à la chaîne CBS. Ce sera diffusé en prime time et la chaîne réclame 325.000 dollars pour un spot de 30 secondes de pub, c'est le double de ce qui est facturé en temps normal.

Pour sa diffusion en simultané côté britannique, Oprah récupèrera également 1,2 million d'euros puisqu'elle détient les droits de diffusion internationaux. Les seuls à ne pas avoir touché un sous : Meghan et Harry, assure la production.