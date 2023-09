Charles III : comment se comporter si vous êtes invité à Buckingham Palace

Thomas Pernette signe Manuel de survie royale et de bonnes manières. Journaliste au magazine Point de vue, il publie est ce guide indispensable pour ne pas commettre d'impair en cas d'invitation à une table royale.



"C'est de l'ordre de l'affectif", a affirmé le journaliste spécialiste des têtes couronnées, qui estime avoir grandi avec le prince William. "Quand il s'est marié, on s'est marié [...] on a eu nos enfants en même temps", a-t-il ajouté. Dans le livre du journaliste, on apprend qu'un banquet à Buckingham obéit à des règles précises.

"Quand vous êtes invité à un banquet à Windsor ou à Buckingham, vous devez arriver avant [l'heure indiquée], vous attendez dans un salon ou dans une grande salle. [...] Vous êtes présentés, à la file indienne, au roi, à la reine", a expliqué l'auteur.



Ne jamais se resservir en fromage

La manière dont il faut s'habiller est souvent précisée sur le carton, mais le mieux est de porter un costume queue-de-pie. "Si vous êtes un homme, quand vous serrez la main du roi, vous baissez la tête", a indiqué le journaliste, avant de préciser que les femmes peuvent se lancer ou non dans la révérence.

À table, au moment du plateau de fromages, il ne faut pas tous les goûter et ne jamais se resservir. "Si vous vous resservez du fromage, ça veut dire deux choses. Un, que vous n'avez pas assez mangé. Deux, c'est la seule chose que la maîtresse de maison ou le maître de maison n'a pas cuisiné", a précisé Thomas Pernette.

Dernière règle importante en cas d'invitation à une table royale. "Vous n'interrogez jamais le roi ou la reine, vous répondez seulement à ses questions et vous n'en posez-vous jamais", a conclu le journaliste.

