Charles III : un an après la mort d'Elizabeth II, le nouveau roi est-il à la hauteur ?

Le roi Charles III et la reine Camilla seront en France du 20 au 22 septembre. Un an tout juste après avoir succédé à Elizabeth II, le monarque britannique a endossé le lourd habit royal. Sans pour autant révolutionner la monarchie, le souverain a commencé à imprimer sa marque sur un règne souvent vu comme une transition avant celui de son fils William.

Pour son premier anniversaire sur le trône, le nouveau roi est-il déjà à la hauteur de la fonction ? "Sa première année est un sans faute", estime Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. "Il a vraiment su s'installer, il a su fédérer. Il a honnêtement été impeccable dans sa vie privée", ajoute-t-elle. "Il est là où il devait être. C'est un homme qui a attendu des décennies, qui s'est préparé pendant des décennies pour exactement le moment qu'il est en train de vivre maintenant".

Comment ce roi, que le monde connaît comme l'éternel héritier de la Couronne, s'est-il préparé au rôle ? Qui se cache derrière ce monarque monté sur le trône à l'âge de 73 ans ?

Qui se cache derrière Charles III ?

L’enfance de Charles fût marquée par l’absence de ses parents et un vide affectif. La relation avec son père est distante. Très vite, le garçon a comme l’impression de ne jamais être à la hauteur de ce que le prince Philip attend de lui. Sa grand-mère et son grand-oncle Lord Mountbatten combleront le manque d’amour et prendront les places de mentors. C'est eux aussi qui influenceront en 1981 le mariage avec Diana. Dès le départ, cette union apparaît comme mal engagée. Elle rêve d’un conte de fées, du prince charmant. Lui cherche, plus qu’une épouse, une reine pour son pays, alors même qu'il en aime une autre, Camilla.