Visite en France de Charles III : ira-t-il à Versailles et fera-t-il aussi bien qu'Elizabeth II ?

Charles III et Camilla.

CHARLES III - Ira-t-il à Versailles et fera-t-il aussi bien que Elizabeth II ?

CHARLES III - Ira-t-il à Versailles et fera-t-il aussi bien que Elizabeth II ?

C'est désormais officiel : Charles III et Camilla effectueront une visite d'Etat en France, à Paris et à Bordeaux, du 20 au 22 septembre prochain. Leur première visite avait été reportée à la dernière minute fin mars 2023 en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Ce déplacement aura lieu à peine plus d'un an après l'accession de Charles III au trône dans la foulée de la disparition de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Le programme est pour l'instant assez parcellaire. Le grand mystère concerne surtout le lieu du banquet d'Etat. Se tiendra-t-il dans la Galerie des Glaces du château de Versailles comme initialement prévu en mars dernier ?

Si c'est le cas, Charles III fera mieux que sa mère. Car malgré ses cinq visites officielles en France - le pays qu'elle a le plus visité en tant que Reine -, elle n'a jamais eu un dîner à Versailles. (Juste) "un déjeuner en 1957", rappelle à RTL Thomas Pernette, journaliste au magazine "Point de vue".

A l'époque, le couvert - vaisselle de Limoges (4.000 pièces) - comme le menu furent somptueux, comme l'a raconté Le Monde : cardinal des mers à l'armoricaine, cœur de Charolais Montpensier ou encore un suprême de bécasse Grand Siècle.

"On n'imagine pas le Roi et la Reine aller au restaurant"

Reste aussi à savoir si Versailles "n'est pas un symbole un peu trop encombrant pour l'Elysée. Le château des Rois fait rêver mais c'est aussi un symbole d'absolutisme. La présidence manie les symboles avec beaucoup de parcimonie", poursuit le journaliste.

Pour lui, "il y aura un vrai problème" si ce dîner se déroule à l'Elysée. Pourquoi ? "On ne peut mettre que des tables rondes de dix ou douze personnes" alors qu'il est possible d'installer "une grande table de banquet dans la Galerie des Glaces. Tout le monde pourra dire qu'il a dîné à la table du Roi. C'est assez chic."

Une chose est sûre : "On n'imagine pas le Roi et la Reine aller au restaurant. Il va bien falloir faire un choix", souligne Thomas Pernette. Et le Trianon ? "Un compromis", car il se trouve "dans le domaine de Versailles", sans toutefois être "dans le saint des saints de la Galerie des Glaces qui est très Louis XIV." Affaire à suivre !