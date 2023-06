Charles III : première parade d'anniversaire à cheval pour le roi

Charles III salut les troupes à Buckingham pour son premier "Trooping the Colour", le 17 juin 2023

Une première parade à cheval marquant une nouvelle fois le début de son règne : ce samedi 17 juin, le roi Charles III et son fils William étaient à l'honneur lors du défilé militaire "Trooping the Colour", à Londres. Une cérémonie célébrant l'anniversaire officiel du nouveau souverain, fraichement couronné, que le monarque a tenu à célébrer à cheval. Ce qui n'était plus arrivé depuis 1986.

La procession a débuté ce samedi au Palais de Buckingham, à 10h30 locales (9h30 GMT). Le roi Charles III, ainsi que sa sœur la princesse Anne, son frère Edward, récemment devenu duc d'Edimbourg, et enfin son fils aîné William ont pris part au cortège sur des montures appartenant aux forces armées britanniques. La reine consort Camilla, accompagnée de sa belle-fille, Kate Middleton et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, ont pris place dans un carrosse à l'arrière des héritiers.

Dans l'après-midi, l'événement prisé des Britanniques se poursuit avec un salut au balcon de Buckingham, où les membres actifs de la famille royale ont fait face à la foule. Une parade aérienne a offert un magnifique spectacle, suivi de 41 coups de canons, comme l'exige la tradition, tirés depuis Green Park. Au total, 70 avions ont participé à ce balai aérien, afin de compenser celui du couronnement, gâché par le mauvais temps. Pour l'occasion, 1.400 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux auront été réquisitionnés.

Organisé chaque année au mois de juin, cet anniversaire ne correspond pas à celui du roi soufflant une nouvelle bougie, mais à une tradition instaurée par George II en 1748. Né en octobre, ce dernier souhaitait simplement fêter son anniversaire sous une météo plus clémente. Une logique que peut comprendre Charles III, qui fêtera ses 75 ans en novembre prochain, en plus petit comité.

À regarder La parade aérienne du "Trooping the Colour" au-dessus de Buckingham, le 17 juin 2023 00:00:43

