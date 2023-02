Un site classe les meilleurs fromages : les produits français absents du top10

Le parmesan est arrivé grand gagnant du classement des 100 fromages les mieux notés du site de tourisme gastronomique bulgare TasteAtlas. Les premiers fromages français n'arrivent qu'à partir de la 13e place, avec le reblochon, suivi du comté.

Le haut du classement est occupé par des fromages italiens. Le gorgonzola, la burrata et le pecorino ont le plus convaincu les utilisateurs. Leur domination du top10 n'est remise en cause que par le fromage Oaxaca, confectionné au Mexique à partir du lait de vache, et un fromage de brebis portugais, le Quijo da Serra.

Le site TasteAtlas et ses utilisateurs avaient déjà marqué leur manque de goût pour la cuisine française lors d'un précédent classement paru fin décembre. Cette dernière était arrivée en 9e place du classement mondial, derrière celle des États-Unis. Là encore, les Italiens ont obtenu la première place.

