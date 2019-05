publié le 18/05/2019 à 10:54

La France remportera-t-elle l'Eurovision ? La question revient invariablement à l'approche du concours de la chanson qui réunit les pays européens ainsi que l'Australie, invitée. Samedi 18 mai à Tel-Aviv, c'est Bilal Hassani qui représentera les couleurs françaises avec sa chanson Roi, et les fans comptent sur lui pour mettre fin à la disette qui dure depuis 1977, dernière victoire de la France à l'Eurovision.



Et afin de suivre le concours et les chances de Bilal Hassani, c'est France Télévision qui en assure la diffusion en prime time, à partir de 21 heures sur France 2. Aux commentaires, le duo Stéphane Bern-André Manoukian officiera comme en 2018 lors du concours à Lisbonne. Ils seront accompagnés par Sandy Heribert. La journaliste avait déjà officié en coulisses lors de Destination Eurovision.

Mais il n'y a pas que la télévision. En effet la chaîne YouTube de l'Eurovision diffusera également toutes les prestations en direct. Depuis plusieurs années, RTL.fr vous fait vivre le concours en direct commenté. Le tout saupoudré de réactions et d'informations depuis les coulisses grâce à la présence sur place de Laurent Marsick (@lmarsick), envoyé spécial de RTL à Tel-Aviv pour relayer l’événement.