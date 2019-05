publié le 16/05/2019 à 19:45

La grande finale de l'Eurovision approche à grands pas et Bilal Hassani poursuit son escapade en Israël. Au surlendemain de sa performance remarquée lors de la cérémonie d'ouverture du concours, le candidat français s'est rendu ce jeudi 16 mai à l'ambassade française d'Israël où il a même prononcé un discours.



Une nouvelle fois, Bilal Hassani s'est fait remarquer poiur son goût en matière de mode en portant un grand gilet en dentelles aux manches en tulle. Lors de cette visite, il a notamment rencontré Anne Marie David, qui a remporté l'Eurovision en 1973, avec le Luxembourg. À deux jours de la grande finale où il fait parti des outsiders, le chanteur pourrait entrer dans l'histoire.

Il pourrait en effet devenir le premier vainqueur français à l'Eurovision depuis Marie Myriam dont le sacre remonte désormais à plus de quarante ans, et le sixième de toute l'histoire du concours.