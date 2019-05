publié le 17/05/2019 à 17:11

Quelques sueurs froides à cause de la chaleur, une climatisation dans la salle qui n'aide pas à préserver les cordes vocales... Bilal Hassani se produit dans 24 heures sur la scène de l'Eurovision à Tel-Aviv (Israël), samedi 18 mai 2019.



Depuis vendredi 17 mai, le jeune candidat est au régime dit "Céline Dion", c'est à dire qu'il n'a plus de droit de parler pour préserver ses cordes vocales. Néanmoins, c'est un garçon qui vit un rêve éveillé : " Si on arrive dernier demain mais qu'on a fait ce qu'on vient de faire en répétition [...] on sera très content et très satisfait parce que notre mission, c'est de livrer Roi", confie-t-il au micro de RTL.

Sa semaine a été marquée par de multiples répétitions et des soirées. Autour de ces sorties, des séances de coaching vocal, avec Géraldine Allouche qui travaille avec Patrick Fiori, Amel Bent et d'autres noms de la chanson. Elle a fait le déplacement ici à Tel Aviv. Bilal Hassani répète avec ses choristes dont Emilie, du duo Madame Monsieur qui a co-écrit le titre.

La veille du concours est un jour très important parce que le soir-même, tous les candidats de l'Eurovision joueront la finale à l'identique du "prime" de samedi 18 mai 2019. Ce n'est pas diffusé à la télé, mais en privé dans chacun des pays participant à l'ensemble du concours.



Les jury professionnels vont attribuer une note à chaque candidat, ces notes seront révélées lors de la soirée officielle diffusée sur France 2. Et ce, juste après la prestation de Madonna qui viendra chanter deux titres. Bilal Hassani aura, lui quoi qu'il arrive, marqué ce concours par son engagement.

> France - LIVE - Bilal Hassani - Roi - First Semi-Final - Eurovision 2019