États-Unis : Sharon Stone intègre l’équipe de transition de Joe Biden

publié le 25/11/2020 à 20:12

Être "plus utile, plus productive", c’est le nouvel objectif de l’actrice Sharon Stone qui s'investit désormais en politique. Elle a ainsi confirmé qu’elle fait partie de l’équipe de transition du nouveau président américain Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, comme le rapporte, lundi 23 novembre, le journal 20minutes.

"Oui je fais partie de l’équipe de transition de Biden, (...) et si le président (...) me demande de travailler sur les maladies infectieuses, je le ferai et j’utiliserai toute mon expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses, après une vie entière consacrée à les comprendre", a déclaré la star hollywoodienne.

Une vie à tenter de "comprendre", résume ainsi la sexagénaire, connue pour s’être particulièrement distinguée dans la lutte contre le sida depuis plusieurs années, détaille Ouest-France. Sharon Stone travaille également avec le Docteur Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses américain (NIAID) et responsable de la cellule de crise contre le Covid-19. Une fierté pour la comédienne.

"Ça me rend fière", confie l'actrice. "C’est un être humain extraordinaire. Son degré de compassion et d’empathie, sa patience sans fin, c’est au-delà de l’imaginable", a-t-elle ajouté, rappelant qu’elle entend "être plus utile" et "plus productive", alors qu’elle s'engage dans "le troisième acte de (sa) vie".