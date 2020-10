VIDÉO - Déguisé en Hulk, il s'attaque à l'étoile de Donald Trump sur le "Hall of Fame"

publié le 07/10/2020 à 20:24

Le coupable n'en est pas à son premier coup. James Lambert Otis a été arrêté par la police pour avoir dégradé, à l'aide d'une pioche, l'étoile de Donald Trump sur le fameux "Walk of Fame" à Hollywood.

En 2016, il s'était attaqué à la même cible, à coups de masse. Cette fois-ci, il a fait le choix de l'excentricité en portant le costume du super héros de Marvel, Hulk. James Otis, qui se définit sur Twitter comme un "militant non-violent", a revendiqué de lui-même cet acte.

Il a été identifié par la police grâce à des vidéos de l'incident, survenu la semaine dernière, et a été libéré sous caution lundi soir. La chambre de commerce de Hollywood, qui gère les étoiles du "Walk of Fame", a estimé les dégâts à plus de 3.000 dollars.

Lors de sa première tentative, quatre ans plus tôt, James Otis exprimait un certain "mépris" envers le président des États-Unis et son comportement. "J'ai en tout simplement assez du langage agressif de Donald Trump envers les femmes et de son attitude, ses violences sexuelles envers les femmes", avait-il déclaré, en référence aux accusations d'agressions sexuelles portées contre le président américain par certaines femmes.

"Dans ma propre famille, j'ai personnellement quatre personnes qui ont été agressées ou ont subi des violences sexuelles. Ça me touche de près", avait-il ajouté à l'époque.

hulk smash trump star in hollywood . extremely insensitive time to make an ad for fiberglass handled pick mattocks, liberal media amirite smh pic.twitter.com/YaJ955UPq4 — PRECIOUS CHILD (@_preciouschild) October 3, 2020