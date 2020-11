Le francophile Antony Blinken, 58 ans, ex-numéro deux du département d'Etat sous Obama et l'un des conseillers en diplomatie de Joe Biden, sera nommé secrétaire d'Etat. Ce fervent partisan du multilatéralisme devrait s'attaquer au dossier iranien.

Le francophile Antony Blinken, 58 ans, ex-numéro deux du département d'Etat sous Obama et l'un des conseillers en diplomatie de Joe Biden, sera nommé secrétaire d'Etat. Ce fervent partisan du multilatéralisme devrait s'attaquer au dossier iranien. Date :

Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédits : Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

L'Afro-américaine Linda Thomas-Greenfield, une diplomate chevronnée de 68 ans, qui fut secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique, et ambassadrice au Libéria, deviendra ambassadrice à l'ONU.

L'Afro-américaine Linda Thomas-Greenfield, une diplomate chevronnée de 68 ans, qui fut secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique, et ambassadrice au Libéria, deviendra ambassadrice à l'ONU. Crédits : Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, 76 ans, fera son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat, Cet ancien poids lourd d'Obama (et candidat en 2004) sera chargé de faire revenir les Etats-Unis dans l'Accord de Paris.

L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, 76 ans, fera son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat, Cet ancien poids lourd d'Obama (et candidat en 2004) sera chargé de faire revenir les Etats-Unis dans l'Accord de Paris. Crédits : JIM WATSON / AFP | Date :

L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, 76 ans, fera son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat, Cet ancien poids lourd d'Obama (et candidat en 2004) sera chargé de faire revenir les Etats-Unis dans l'Accord de Paris.

et AFP

publié le 24/11/2020 à 13:49

Le futur gouvernement de Joe Biden a commencé lundi 23 novembre à se mettre en place. Plusieurs personnalités chevronnées ayant déjà servi sous Barack Obama, comme Antony Blinken futur chef de la diplomatie américaine, ou John Kerry, émissaire au climat, rejoindront ainsi le gouvernement Biden, également composé de femmes et de haut-fonctionnaires afro-américains.

Se posant en gage de stabilité, le président élu avait fait campagne en promettant de mettre fin au "chaos" de l'ère Trump. Et ses premiers choix, sélectionnés dans le cercle de ses conseillers et collaborateurs de confiance, reflètent sa volonté de marquer le contraste avec le président républicain sortant.

Et tandis que Donald Trump cédait un peu de terrain lundi en donnant finalement son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden, ce dernier ne l'avait pas attendu pour révéler les premiers noms de son cabinet. "J'ai besoin d'une équipe prête au premier jour", a écrit le démocrate. "Ces individus sont aussi expérimentés et éprouvés aux crises, qu'ils sont novateurs et imaginatifs", a-t-il poursuivi.

Le gouvernement connu ce 24 novembre

Le président élu et sa vice-présidente Kamala Harris, feront un discours pour annoncer formellement ces nominations mardi 24 novembre à Wilmington, dans le Delaware. L'ancienne présidente de la Banque centrale Janet Yellen, 74 ans, devrait être nommée au Trésor, un poste occupé uniquement par des hommes jusqu'ici.

Le président élu a également l'intention de nommer Avril Haines, 51 ans, directrice du Renseignement national et Jake Sullivan, 43 ans, comme son conseiller à la Sécurité nationale.

Avril Haines, 51 ans, deviendra devenir directrice du Renseignement national, un poste chargé de coordonner les différentes agences fédérales (CIA, FBI, NSA) uniquement occupé par des hommes jusqu'ici.