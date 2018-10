Lena Dunham livre un message inspirant après s'être fait retirer un ovaire

publié le 18/10/2018 à 14:02

Après avoir subi une hystérectomie, une ablation de l’utérus, Lena Dunham a dû à nouveau passer sur la table d'opération pour retirer, cette fois, son ovaire gauche, a-t-elle confié dans un message publié sur Instagram mercredi 17 octobre.



"Il était recouvert de cicatrices et de fibrose ; le tout était attaché à mon intestin et pressait sur les nerfs, ce qui rendait la marche difficile", a expliqué Lena Dunham en publiant une photo d'elle après l'opération, prise par sa mère, la photographe Lauri Simmons. L'actrice a partagé, non sans humour, la douleur des derniers mois, disant d'elle qu'elle était même devenue "un burrito se faisant passer pour une humaine".

Lena Dunham s'était déclarée il y a plusieurs mois "guérie" de l'endométriose après une simple opération mais le parcours de l'artiste américaine de 32 ans ne s'est pas passé comme prévu. "La santé, comme la plupart des choses, n'est pas linéaire", a expliqué Lena Dunham. "Les choses s'améliorent, puis elles régressent", a-t-elle ensuite affirmé avant de délivrer un message positif, qui aidera toutes les personnes devant faire face à l'adversité.

Un message politique

"Je me sens bénie créativement parlant, chatouillée par mon nouveau nombril amélioré, et tellement tellement chanceuse d'avoir une assurance maladie ainsi que de l'argent pour prendre en charge les soins qui ne sont pas couverts". Le message de Lena Duham prend alors une tournure politique quand elle s’insurge contre son pays dans lequel "l'accès aux soins médicaux est un privilège et non un droit (...)".



Elle déplore que "les femmes doivent travailler deux fois plus juste pour prouver ce que nous savons déjà de nos corps et que nous devons supplier pour obtenir ce dont nous avons besoin pour aller mieux. C'est humiliant".



En partageant son histoire, Lena Dunham ne fait que populariser les voix de millions de femmes touchées par cette pathologie, et bien d'autres encore.