Non, Kevin Spacey ne sera pas dans le prochain film de Claude Lelouch

C'est une photo qui a fait l'effet d'une petite bombe. En cette fin octobre, l'actrice Béatrice Dalle a publié plusieurs images en noir et blanc du tournage de L'amour, c'est mieux que la vie !, le prochain film de Claude Lelouch. Sur une de ces photos, on pouvait voir l'actrice entourée de Sandrine Bonnaire, Ari Abittan et... Kevin Spacey. La petite photo de famille a été prise dans le cimetière de Montmartre à Paris. On peut voir les acteurs, assis sur une tombe, poser pour la photo.

Béatrice Dalle n'a pas clairement expliqué le contexte de l'image et a simplement écrit en guise de légende : "L'amour c'est mieux que la vie !, film de Claude Lelouch" en mentionnant les quatre acteurs sur la photo et d'autres personnalités dont Elza Zylberstein, Gérard Darmon ou encore Kev Adams.

Il n'en fallait pas plus pour provoquer la polémique. Claude Lelouch serait le réalisateur qui donnerait une seconde chance à l'acteur de House of Cards et American Beauty ? Un recrutement audacieux lorsque l'on sait que Kevin Spacey, toujours persona non grata à Hollywood a été accusé encore une fois d'agressions sexuelles sur mineurs il y a quelques semaines seulement.

Le réalisateur a rapidement fait une mise au point via un communiqué envoyé aux rédactions dans laquelle il explique que l'Américain n'est pas à l'affiche de son prochain film : "Contrairement aux propos tenus sur certains sites ou réseaux sociaux, Kevin Spacey ne fait aucunement partie de la distribution du 50e film de Claude Lelouch L'amour, c'est mieux que la vie !, dont le tournage a débuté cette semaine. Kevin Spacey, de passage à Paris, a simplement salué l'équipe du film en plein tournage dans le XVIIIe arrondissement. de Paris."

Non, @LelouchOfficiel n’a pas enrôlé Kevin #Spacey pour son prochain long-métrage actuellement en tournage. Une mise au point du réalisateur transmise par le service de presse du film pic.twitter.com/Yb4a4Rdqic — Jean-François Guyot (@JFGuyot) October 25, 2020

Depuis, Béatrice Dalle a supprimé la photo litigieuse de son compte Instagram. Seule une image de l'actrice accompagnée de "sa copine Sandrine Bonnaire" demeure.

Au micro de RTL, le réalisateur avait expliqué vouloir rassembler du beau monde pour son dernier film : "Christophe Lambert et Sandrine Bonnaire, il va y avoir aussi Ary Abittan, Jean-Louis Trintignant pour une très belle participation, Béatrice Dalle avec qui je viens de déjeuner, nous confiait Claude Lelouch. Stéphane De Groodt, Kev Adams, Marianne Denicourt, Philippe Lellouche, Nadia Farès... C'est un casse-tête chinois pour les avoir tous dans le même film".